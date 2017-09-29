Германия заинтересована в реализации "Северного потока - 2" - Шрёдер

2017-09-29 18:10 | www.trend.az | 4

Германия заинтересована в реализации проекта строительства газопровода "Северный поток - 2", заявил журналистам Герхард Шрёдер, избранный в совет директоров "Роснефти" и назначенный его председателем, передает ТАСС.

"Я считаю, что федеральное правительство [Германии] до сих пор поддерживает проект "Северный поток - 2" из хорошо взвешенных собственных интересов. Я думаю, что новое правительство явно покажет, что это действительно находится в интересах Германии - реализовать "Северный поток - 2", - сказал Шрёдер.

"Северный поток - 2" - международный проект газопровода через Балтийское море, который позволит обеспечить поставки российского газа в Европу. Согласно прогнозам, объем внутреннего производства газа в ЕС в ближайшие 20 лет упадет вдвое. Новый газопровод позволит удовлетворить растущий спрос и увеличить объем поставок на 55 млрд кубометров газа в год.