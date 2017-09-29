В России солдат расстрелял троих и сбежал с оружием

2017-09-29 18:45 | www.oxu.az | 4

Амурчан предупреждают об опасности.

Сегодня в одной из воинских частей Белогорска произошло чрезвычайное происшествие — солдат-срочник застрелил двух военнослужащих и офицера, после чего сбежал, прихватив с собой огнестрельное оружие.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на пресс-службу главы Белогорска, инцидент произошел в районе микрорайона Транспортный. Помимо трех убитых есть еще один пострадавший — он в настоящий момент находится в госпитале.

Правоохранительные органы в настоящий момент ищут преступника. О ситуации мэр Белогорска доложил губернатору Приамурья Александру Козлову. По поручению главы области в школах, больницах и административных зданиях усилена охрана во избежание ситуаций, связанных с захватом заложников. Горожан также просят сообщать о подозрительном лице в военной форме по телефону 02 (102).

Если в ближайшее время дезертира не поймают, все мероприятия в Белогорске, в том числе приуроченные ко Дню пожилого человека, будут отменены.

A.M.