За Путина готовы проголосовать 70 процентов россиян

2017-09-29 18:55 | www.oxu.az | 3

Более двух третей россиян готовы проголосовать за действующего президента РФ Владимира Путина (67 процентов), если бы выборы главы государства состоялись в ближайшее воскресенье. В топ-три также вошли лидеры ЛДПР и КПРФ Владимир Жириновский и Геннадий Зюганов.

Как передает Oxu.Az, о б этом говорится в результатах опроса фонда "Общественное мнение".

Один процент опрошенных готов проголосовать за миллиардера Михаила Прохорова и один — за лидера "Справедливой России" Сергея Миронова.

Похожие показатели были в первом квартале 2016 года. Тогда за Владимира Путина отдали бы свои голоса 71 процент респондентов. С тех пор показатели сохраняются с небольшими колебаниями.

Н.О.