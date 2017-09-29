Проводя крупные спортивные мероприятия, Азербайджан пропагандирует свое культурное наследие - Мариус Визер

2017-09-29 18:23 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Проводя крупные спортивные мероприятия, Азербайджан более широко пропагандирует свое культурное наследие. Об этом сказал в пятницу президент Международной федерации дзюдо Мариус Визер, выступая на торжественной церемонии по случаю 25-летнего юбилея создания Национального Олимпийского комитета Азербайджана.

«Хочу поздравить Президента Азербайджана и Первую леди, весь азербайджанский народ с 25-летием Национального Олимпийского комитета Азербайджана, в том числе с успехами, достигнутыми в сфере спорта и всех других сферах, а также с экономическими достижениями. Вы достигли больших успехов в образовании, науке, во многих сферах, связанных с будущим вашей страны», - сказал Визер.

Он напомнил, что в 2015 году Азербайджан провел первые Европейские игры. В 2017 году здесь были организованы IV Игры исламской солидарности. «Многие чемпионаты Европы и мира также были проведены в вашей стране. Проводя такие мероприятия, вы вкладываете большие инвестиции в эту сферу, в том числе развиваете спорт, более широко пропагандируете культурное наследие вашей страны. Я выражаю признательность всем вам за вклад, вносимый в международное спортивное движение, Международное олимпийское движение. Благодаря вашим усилиям формируется много новых спортсменов. В следующем году пройдет очередной Чемпионат мира, и я с большой радостью приглашаю всех вас на этот чемпионат», - сказал президент Международной федерации дзюдо.