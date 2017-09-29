В Азербайджане сократится количество предметов на приемных экзаменах (версия 2)

2017-09-29 18:43 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане сократится количество предметов на приемных экзаменах, говорится в сообщении Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ), распространенном в пятницу.

Абитуриенты, желающие поступить в вузы для получения степени бакалавра по специальностям I-IV групп, будут сдавать экзамены по следующим предметам:

I группа II группа III группа IV группа Математика Математика Азербайджанский язык (Русский язык) Химия Физика География История (История Азербайджана и мира) Биология Химия История (История Азербайджана и мира) Литература Физика

Новая модель будет применяться с 2019 года.

Во время конкурса для поступления в вузы по I-IV группам специальностей будут учитываться результаты выпускных экзаменов, которые будут суммированы с баллами, набранными на приемном экзамене. То есть, абитуриенты будут участвовать в конкурсе вузов по баллам, набранным на выпускных и приемных экзаменах.

Конкурс по V группе специальностей (специальности вузов, требующие особых способностей) и колледжам будет проводиться по результатам выпускного экзамена.

На специальности V группы и специальности колледжей, требующие особых способностей, абитуриенты будут дополнительно сдавать и экзамен по способностям.

Выпускные экзамены в общеобразовательных школах на базе общего среднего образования (9 лет) будут проводиться в два тура, но по трем предметам.

В обоих турах знания учеников будут оцениваться по языку преподавания, математике и иностранному языку.

Выпускные экзамены на базе полного среднего образования (11 лет) пройдут по языку преподавания, математике и иностранному языку, но в один тур.

В 2018 году выпускные экзамены в девятых и 11-х классах, а также приемные экзамены в вузы и колледжи будут проведены так же, как и в этом году.

Единственное изменение в 2018 году заключается в том, что абитуриенты русского (грузинского, английского) сектора, желающие поступить в колледжи после девятого класса, будут сдавать экзамен по азербайджанскому языку.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)