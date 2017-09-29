Улучшение позиции Азербайджана в рейтинге ВЭФ - результат реализации дорожных карт

2017-09-29 18:49 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Улучшение позиций Азербайджана в “Рейтинге глобальной конкурентоспособности 2017-2018 годов” Всемирного экономического форума (ВЭФ) является результатом продуманной и планомерной экономической политики, сказал в пятницу Trend доктор экономических наук, профессор Руфат Гулиев.

“За последние годы были проделаны огромные шаги по реализации экономических реформ, но улучшение рейтинга в большей степени является результатом развития малого и среднего бизнеса и импортозамещающей и экспортоориентированной модели экономики. Несколько лет назад мы вступили на другой, качественно новый уровень развития экономики”, - сказал Гулиев.

По его словам, улучшение позиций в рейтинге напрямую связано с программой стратегических дорожных карт по развитию экономики.

“Основы этого успеха были заложены еще когда страна начала активно развивать ненефтяной сектор. До последних лет темпы роста ненефтяного сектора значительно опережали темпы роста валового внутреннего и валового национального продукта. Но основным фактором является успешное исполнение стратегических дорожных карт по развитию экономики”, - сказал Гулиев.

Гулиев подчеркнул тот факт, что Азербайджан не только занял первое место в рейтинге среди постсоветских стран, но и занимает одно из лидирующих позиций среди постсоциалистических стран.

“Это очень весомый фактор. Множество более крупных экономик мира значительно отстают от Азербайджана. Многие страны сегодня ориентируются на экономическую модель нашей страны. Это показатель того, что наша модель выверенная, правильная и опирающаяся на фундаментальные знания и видение”, - сказал Гулиев.

В обновленном рейтинге Всемирного экономического форума за 2017-2018 годы Азербайджан занял 35-е место, улучшив позиции по сравнению с предыдущим рейтингом на два пункта. На сегодня это самый лучший показатель страны в отчете ВЭФ.

По данным рейтинга, Азербайджан занял лучшую позицию среди стран постсоветского пространства. Ближе всех к прикаспийской республике находится Россия (38-е место). Казахстан занимает 57-е место, Грузия - 67-е место, Армения - 73-е место, Таджикистан - 79-е место, Украина - 81-е место и т.д.

Соседи Азербайджана - Турция и Иран - заняли 53-е и 69-е места соответственно.

Наилучшую позицию Азербайджан занял по индексам “эффективность рынка труда” - 17-е место, “эффективность рынка товаров” - 31-е место, “инновации“ - 33-е место, “институты” - 33-е место.

В то же время ВЭФ отмечает ряд проблем в Азербайджане, самыми главными из которых являются доступ к финансам, регулирование иностранной валюты, регулирование в налоговой сфере и инфляция.

Примечательно, что по сравнению с предыдущим отчетом за 2016-2017 годы показатель коррупции опустилась с первого на седьмое место в списке главных проблем, мешающих ведению бизнеса в стране, а инфляция опустилась со второго на четвертое место.

(Автор: Анвар Мамедов)