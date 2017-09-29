Мастер-класс для азербайджанских актеров (ФОТО)

2017-09-29 19:24 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанском государственном университете культуры и искусств прошла пресс-конференция, посвященная визиту в Баку доцента кафедры пластического воспитания Российского государственного института сценических искусств (Санкт-Петербург) Игоря Качаева, сообщает Trend Life.

Игорь Качаев прибыл в Баку для проведения мастер-классов по сценическому движению для молодых актеров Азербайджанского государственного русского драматического театра имени Самеда Вургуна, артистов других театров республики, а также для студентов Государственного университета культуры и искусств.

Мастер-классы организованы при поддержке министерства культуры и туризма Азербайджана в рамках культурного проекта "Театральные мастерские" Ассоциации деятелей русских театров зарубежья.

В пресс-конференции приняли участие ректор Университета культуры и искусств, профессор Фарах Алиева, доцент кафедры пластического воспитания Российского института Игорь Качаев, заведующая кафедрой "Хореографическое искусство и сценическая пластика" Университета культуры и искусств Офелия Зейналова.

Делясь впечатлениями от занятий, Качаев отметил, что с каждым днем желающих принять участие в мастер-классах становилось больше.

"Замечательно, что в мастер-классах участвовали как студенты, так и молодые актеры. Считаю, что даже актеры должны периодически принимать участие в тренингах, чтобы совершенствовать свое мастерство", - сказал Качаев.

По словам Фарах Алиевой, мастер-классы – прекрасная возможность для студентов пройти обучение у человека, блестяще владеющего своей профессией.

"Нашей задачей является организовывать для студентов различные занятия и лекции зарубежных специалистов, чтобы они могли развивать свое мастерство. Замечательно, когда к нам приезжает настоящий мастер, который обучает не только учащихся, но и направляет педагогический состав", - сказала ректор университета.

Офелия Зейналова выразила признательность Игорю Качаеву, отметив, что полученные знания они будут развивать и передавать.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Ирина Парфёнова)