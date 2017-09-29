Азербайджанские волейболистки вышли в полуфинал Евро-2017 (ФОТО)

2017-09-29 19:28 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Женская сборная Азербайджана по волейболу вышла в полуфинал чемпионата Европы 2017 года.

В четвертьфинале азербайджанские волейболистки в пятницу встречались со сборной Германии. Сборная Азербайджана одержала уверенную победу со счетом 3:0 (25:20, 25:18, 25:21), благодаря чему обеспечила себе выход в полуфинал чемпионата.

Отметим, что ранее в полуфинал уже вышли сборные Сербии и Голландии. Последний участник полуфинала определится после игры между сборными России и Турции, которая начнется в 20:30.

Евро-2017 совместно организуют Азербайджан и Грузия. Турнир продлится 10 дней, его победитель определится 1 октября. Действующим чемпионом Европы является сборная России. Поединки проходят в Баку (Национальная арена гимнастики, группы «A» и «C»), Гейгеле (Олимпийский спорткомплекс, группа «D») и Тбилиси (Дворец спорта, группа «B»). Сборные, занявшие первые места в своих группах, автоматически выходят в четвертьфинал, а команды, обосновавшиеся на втором и третьем местах, сыграют в стыковом раунде play off для участия в этой стадии чемпионата. Начиная с раунда play off все встречи 1/4 финала, а также полуфиналы, поединок за "бронзу" и золотомедальный матч проходят в Баку.

(Текст: Талех Агавердиев. Редактор: Ирина Парфёнова)