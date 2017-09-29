Премьер-министр: Грузия всегда открыта для азербайджанских бизнесменов

2017-09-29 19:31 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Правительство Грузии максимально содействует привлечению в страну инвестиций и всегда открыта для азербайджанских бизнесменов, сказал премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили в ходе CEO Lunch Tbilisi, проведенного в рамках официальной церемонии возобновления деятельности Caspian Energy Georgia.

«Рассчитываю, что и грузинские бизнесмены расширят свою деятельность в Азербайджане», - сказал премьер-министр.

Квирикашвили поприветствовал создание компании Caspian Energy Georgia, отметив, что эта организация сыграет значимую роль в развитии грузино-азербайджанских торгово-экономических связей. По его словам, в условиях большой палитры возможностей, такие встречи приобретают особое значение и позволяют представителям бизнеса лучше узнать друг друга, обсудить совместные перспективные проекты. Премьер-министр Грузии также поблагодарил организаторов сегодняшней встречи, подчеркнув, что отныне такие встречи станут регулярными.

«Это будет способствовать зарождению новых бизнес-инициатив, расширению контактов не только бизнесменов Грузии и Азербайджана, но и представителей других стран», - сказал он.

Касаясь двусторонних отношений, премьер-министр заявил, что Грузия и Азербайджан являются не только стратегическими партнерами. «Сотрудничая во многих крупных проектах, мы вместе строим еще более стабильный и развитый регион. Мы также вносим вклад в обеспечение энергетической безопасности Европы, соединяя регионы и рынки. Эти связи и сотрудничество являются плацдармом экономического возрождения и процветания, а также стабильности», - сказал он.

В качестве почетных гостей на СЕО Lunch также приняли участие министр финансов Грузии Дмитрий Кумсишвили, министр экономики и устойчивого развития Грузии Гиоргий Гахария, губернатор региона Квемо-Картли Григол Немсадзе и чрезвычайный и полномочный посол Азербайджана в Грузии Дурсун Гасанов.

Как заявил первый заместитель председателя и главный исполнительный директор Caspian European Club и Caspian American Club Тельман Алиев, состоявшийся сегодня CEO Lunch Tbilisi является первым мероприятием в рамках возобновления деятельности Caspian Energy Georgia. По его словам, в марте 2018 года при поддержке правительства Грузии и Азербайджана, а также Caspian European Club состоится V Международный Caspian Energy Forum, на открытии которого планируется участие премьер-министра Грузии Георгия Квирикашвили.

Тельман Алиев объявил, что следующий CEO Lunch Tbilisi состоится 27 октября 2017 года и далее будет проводиться каждую последнюю пятницу месяца.

CEO Lunch – является одним из ключевых инструментов “networking”, и проводится с целью создания возможностей для общения руководителей компаний в неформальной обстановке и налаживания новых контактов. Он отметил, что Caspian European Club и Caspian American Club проводят CEO Lunch c участием топ-менеджеров компаний CEIBC каждую третью среду месяца в Баку и каждую последнюю пятницу месяца в Тбилиси.

Для участников встречи была проведена презентация компаний PASHA Bank Georgia и Debet Georgia.

В неформальной обстановке обсуждались проблемы, с которыми сталкиваются предприниматели, затрагивались интересующие их вопросы по ведению бизнеса в разных регионах страны, а также сделаны предложения по расширению сотрудничества в различных секторах экономики.

Компаниям, вступившим и продолжившим свое участие в Caspian European Club и Caspian American Club, были вручены сертификаты.

Тельман Алиев напомнил, что Caspian European Club был создан в июне 2002 года при поддержке крупнейших нефтегазовых компаний, работающих в каспийско-черноморском регионе.

По его словам, с момента создания Caspian European Club способствует привлечению доходов от нефтяной отрасли на развитие ненефтяного сектора. Caspian European Club, объединяющий в своих рядах свыше 5000 компаний и организаций, работает в 50 странах мира, ведет активную работу в направлении поддержки диалога между государственными структурами и частным сектором.

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