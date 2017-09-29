Президент Ильхам Алиев и его супруга наблюдали за игрой сборной Азербайджана по волейболу

2017-09-29 19:31 | www.trend.az | 3

БАКУ/Trend/ - Второй четвертьфинал проводимого в Азербайджане Чемпионата Европы по волейболу среди женщин стартовал в пятницу с матча Азербайджан - Германия.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева наблюдали за игрой национальной сборной.

Сборная Азербайджана одержала уверенную победу со счетом 3:0 (25:20, 25:18, 25:21), благодаря чему обеспечила себе выход в полуфинал чемпионата.

Последний участник полуфинала определится после игры между сборными России и Турции, которая начнется в 20:30.