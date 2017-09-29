В России в воинской части произошла перестрелка, есть погибшие и раненые

2017-09-29 19:45 | www.apa.az | 4

В Амурской области России военнослужащий расстрелял из автомата сослуживцев, офицер и двое военнослужащих погибли, еще двое ранены.

Как сообщает АПА со ссылкой на «РИА Новости», ЧП произошло на полигоне вблизи Белогорска при проведении плановых ночных стрельб. Военнослужащий выпустил очередь из автомата в направлении группы ожидающих выхода на огневой рубеж.

Офицер и двое военнослужащих скончались от ранений на месте, еще двоих бойцов доставили в больницу. Стрелявший скрылся с территории полигона.