Министр образования и культуры Северного Кипра побывал в Переводческом центре Азербайджана

2017-09-29 19:40 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - В пятницу делегация, возглавляемая министром образования и культуры Турецкой Республики Северного Кипра Оздемиром Берова, и представитель Турецкой Республики Северного Кипра в Баку Уфуг Турганер побывали в Переводческом центре при кабинете министров Азербайджана.

Как говорится в сообщении Центра, распространенном в пятницу, на встрече были обсуждены вопросы преподавания азербайджанского языка и литературы в кипрских университетах, пропаганда передаваемых на 10 языках мира материалов о Нагорном Карабахе из рубрики официального сайта Центра - “Азербайджанские реалии”.

В конце встречи от имени министерства образования и культуры Турецкой Республики Северного Кипра директору Центра Афаг Масуд был преподнесен памятный подарок.