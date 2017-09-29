В России солдат расстрелял сослуживцев

2017-09-29 19:48 | www.trend.az | 4

В Амурской области военнослужащий расстрелял из автомата сослуживцев, офицер и двое военнослужащих погибли, еще двое ранены, передает в пятницу РИА Новости со ссылкой на сообщение минобороны.

ЧП произошло на полигоне вблизи Белогорска при проведении плановых ночных стрельб.

"Военнослужащий выпустил очередь из автомата в направлении группы ожидающих выхода на огневой рубеж", - говорится в сообщении.

Офицер и двое военнослужащих скончались от ранений на месте, еще двоих бойцов доставили в больницу.

Стрелявший скрылся с территории полигона, при себе у него автомат и несколько рожков с патронами.

"Командованием совместно с правоохранительными органами приняты меры по его поиску и задержанию", - сообщает ведомство.

В качестве вероятных причин случившегося рассматриваются все версии, включая нервный срыв военнослужащего, добавили в министерстве.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Убийство". Министр обороны Сергей Шойгу направил в Амурскую область комиссию во главе с начальником главного штаба Сухопутных войск.

Глава Белогорска Станислав Мелюков доложил о произошедшем губернатору Амурской области Александру Козлову, который поручил усилить охрану школ, котельных, городской больницы и административных зданий "во избежание ситуаций, связанных с возможным захватом заложников".