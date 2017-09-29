США сокращают число дипломатов и приостанавливают выдачу виз на Кубе

2017-09-29 19:52 | www.trend.az | 3

США объявили о сокращении дипломатического персонала и прекращении выдачи виз на Кубе, сообщил высокопоставленный представитель Госдепартамента, передает в пятницу РИА Новости.

Он напомнил, что "за последние месяцы 21 американский сотрудник подвергся акустическим атакам". По его словам, расследование продолжается, и следователи пока не знают, кто причастен к этому.

"До тех пор пока правительство Кубы не гарантирует безопасность дипломатов, в нашем посольстве будет работать только тот персонал, присутствие которого на месте обязательно", - добавил представитель Госдепартамента.

Он пояснил, что выдача виз приостанавливается на неопределенный срок, а также на время расследования прекращены краткосрочные поездки американских представителей на остров.

"США не будут направлять официальные делегации на Кубу или проводить там встречи. Такие встречи могут проводиться на американской территории", - заявил представитель ведомства.

Журналисты поинтересовались, не исключает ли Вашингтон причастности "акустическим атакам" третьих стран, и упомянули при этом Россию.

"Мы не исключаем, что третья страна может быть частью расследования. Это расследование продолжается", - сказал представитель Госдепа, России он в ответе не коснулся.

Ранее Госдеп заявлял, что сотрудники американского посольства в Гаване подверглись "акустической атаке" с использованием специальных приборов. По данным телеканала CBS News, медики поставили нескольким американским и канадским дипломатам на Кубе диагноз "легкая черепно-мозговая травма".