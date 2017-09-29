Шесть человек погибли при теракте у мечети в Кабуле

2017-09-29 20:06 | www.apa.az | 3

Число жертв пятничного теракта вблизи шиитской мечети в Кабуле достигло шести человек.

Как передает АПА со ссылкой на «Интерфакс», об этом сообщил исполняющий обязанности начальника пресс-центра МВД Афганистана Наджиб Даниш.

В результате взрыва в квартале Кала-э-Фатхулла погибли, по меньшей мере, шесть мирных жителей, еще 30 человек были ранены, сказал он.

Взрыв произошел примерно в 14 часов по местному времени, когда люди покидали мечеть после пятничного намаза. По словам Даниша, по подозрению в причастности к теракту задержаны трое.