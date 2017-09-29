СМИ: Экс-премьер Таиланда запросила убежище в Британии

2017-09-29 20:20 | www.oxu.az | 4

Экс-премьер Таиланда Йинглак Чинават, которую приговорили к пяти годам лишения свободы, прибыла в Лондон и обратилась к властям Великобритании с просьбой предоставить ей политическое убежище.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает CNN со ссылкой на источник в партии, лидером которой была Чинават.

Как сообщается, Верховный суд Таиланда заочно признал виновной экс-премьера Чинават в халатности при реализации госпрограммы по покупке риса у сельхозпроизводителей.

Н.О.