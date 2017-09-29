В Азербайджане судьи зачастую не учитывают смягчающие наказание обстоятельства - председатель коллегии

2017-09-29 20:16 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Несмотря на принимаемые в Азербайджане на протяжении длительного времени меры в сфере гуманизации политики наказания, суды во многих случаях отдают предпочтение мере пресечения в виде ареста и наказанию в виде лишения свободы.

Об этом в пятницу сказал председатель Уголовной коллегии Верховного суда Шахин Юсифов, выступая на общественных слушаниях законопроекта «О внесении изменений в Уголовный кодекс Азербайджана», подготовленного на основе распоряжения Президента «Об упорядочении деятельности в пенитенциарной сфере, гуманизации политики наказания, а также расширении применения альтернативных видов наказания и процессуальных мер принуждения, не связанных с изоляцией от общества» от 10 февраля 2017 года. Слушания проводятся совместно комитетом Милли Меджлиса (парламента) по вопросам правовой политики и государственного строительства и Советом господдержки НПО при Президенте Азербайджана.

Юсифов сказал, что для этого есть объективные и субъективные причины.

«К объективным причинам можно отнести существующий в настоящее время в законодательстве ряд пробелов и недостатков. В вынесенном на обсуждение новом законопроекте эти пробелы устранены. В ряде случаев применение наказания в виде общественных работ не представляется возможным, и судьи назначают наказание в виде лишения свободы. С другой стороны, такие наказания, как высокий штраф, наказания в виде исправительных, общественных работ зачастую не исполняются", - сказал председатель коллегии.

В качестве субъективных причин, по его словам, можно указать то, что некоторые судьи не учитывают в полной мере требования уголовного законодательства, в ряде случаев вообще их не выполняют.

"В основном это касается статей 62 (Назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено за данное преступление) и 70 (Условное осуждение) УК. Несмотря на то, что законом определен целый ряд смягчающих наказание обстоятельств, судьи не берут их за основу, чтобы вынести обвиняемому более мягкое наказание, предусмотренное той или иной статьей. В итоге лицам, совершившим преступления (в основном те, кто совершил менее тяжкие преступления), назначаются наказания в виде лишения свободы. Я считаю, что новый законопроект будет способствовать применению видов наказаний, альтернативных лишению свободы", - сказал Юсифов

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Талех Агавердиев. Редактор: Ирина Парфёнова)