Стало известно имя расстрелявшего сослуживцев на полигоне в Амурской области - ОБНОВЛЕНО

2017-09-29 20:21 | www.apa.az | 3

Военнослужащего, который открыл стрельбу по сослуживцам на полигоне в Амурской области, зовут Гасан Абдулахадов.

Как передает АПА со ссылкой на «РТ», об этом сообщили в пресс-службе главы города Белогорска.

Отмечается, что Абдулахадов родом из Дагестана.

«По имеющейся информации, военнослужащий, ефрейтор Абдулахадов Гасан Омарович 1994 года рождения, — уроженец Республики Дагестан. Проходил службу водителем-электриком радиостанции роты связи в линейном батальоне с конца сентября 2017 года», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что военнослужащий открыл огонь по сослуживцам во время ночных стрельб на полигоне в Амурской области, погибли двое военнослужащих и один офицер, ещё двое военных ранены.

СК возбудил уголовное дело.

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19:45

В Амурской области России военнослужащий расстрелял из автомата сослуживцев, офицер и двое военнослужащих погибли, еще двое ранены.

Как сообщает АПА со ссылкой на «РИА Новости», ЧП произошло на полигоне вблизи Белогорска при проведении плановых ночных стрельб. Военнослужащий выпустил очередь из автомата в направлении группы ожидающих выхода на огневой рубеж.

Офицер и двое военнослужащих скончались от ранений на месте, еще двоих бойцов доставили в больницу. Стрелявший скрылся с территории полигона.