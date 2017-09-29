Стало известно имя расстрелявшего сослуживцев на полигоне в Амурской области - ОБНОВЛЕНО

2017-09-29 20:21 | www.apa.az | 3
Военнослужащего, который открыл стрельбу по сослуживцам на полигоне в Амурской области, зовут Гасан Абдулахадов.
Как передает АПА со ссылкой на «РТ», об этом сообщили в пресс-службе главы города Белогорска.
Отмечается, что Абдулахадов родом из Дагестана.
«По имеющейся информации, военнослужащий, ефрейтор Абдулахадов Гасан Омарович 1994 года рождения, — уроженец Республики Дагестан. Проходил службу водителем-электриком радиостанции роты связи в линейном батальоне с конца сентября 2017 года», — говорится в сообщении.
Ранее стало известно, что военнослужащий открыл огонь по сослуживцам во время ночных стрельб на полигоне в Амурской области, погибли двое военнослужащих и один офицер, ещё двое военных ранены.
СК возбудил уголовное дело.
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19:45
В Амурской области России военнослужащий расстрелял из автомата сослуживцев, офицер и двое военнослужащих погибли, еще двое ранены.
Как сообщает АПА со ссылкой на «РИА Новости», ЧП произошло на полигоне вблизи Белогорска при проведении плановых ночных стрельб. Военнослужащий выпустил очередь из автомата в направлении группы ожидающих выхода на огневой рубеж.
Офицер и двое военнослужащих скончались от ранений на месте, еще двоих бойцов доставили в больницу. Стрелявший скрылся с территории полигона.