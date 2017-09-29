Саудовская полиция задержала мужчину, угрожавшего сжигать женщин-водителей

2017-09-29 20:23 | www.trend.az | 3

Полиция Восточной провинции Саудовской Аравии задержала молодого человека, который разместил в интернете видеозапись с угрозой сжигать женщин, которые осмелятся сесть за руль, сообщило в пятницу министерство внутренних дел королевства в своем микроблоге в социальной сети Twitter, передает РИА Новости.

"Полиция Восточной провинции задержала обвиняемого, который угрожал женщинам, желающим водить автомобиль, и передала его дело в генеральную прокуратуру", - отмечается в сообщении МВД.

На видеозаписи, которая широко разошлась в интернете, молодой человек поклялся, что сожжет тех женщин, которые сядут за руль автомобиля, а также их машины.

По информации полиции, распоряжение задержать мужчину отдал глава Восточной провинции.

Во вторник король Саудовской Аравии Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд выпустил указ, разрешающий женщинам королевства водить, и велел сформировать специальную комиссию из представителей различных ведомств для выполнения этого решения. Ожидается, что все приготовления к появлению женщин за рулем автомобилей на дорогах королевства будут закончены к июню 2018 года.