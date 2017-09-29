Иран ввел временный запрет на транспортировку нефтепродуктов в Курдскую автономию Ирака

2017-09-29 20:38 | www.trend.az | 5

Власти Ирана ввели в пятницу временный запрет на поставку нефтепродуктов в Курдскую автономию Ирака и из нее, передает ТАСС со ссылкой на агентство Tasnim.

По его информации, профильные ведомства уведомили иранские транспортные компании о новых мерах в отношении курдской автономии. Эмбарго, связанное с последними событиями в регионе, будет действовать до дальнейшего уведомления.

Иран поддержал позицию федерального правительства Ирака, отвергнувшего результаты прошедшего в Курдсой автономии референдума о независимости.