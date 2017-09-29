Азербайджанцы все чаще страдают от ожирения

2017-09-29 20:59 | www.oxu.az | 6

В ходе проведенного Госагентством по обязательному медицинскому страхованию Азербайджана массового обследования в Мингячевире наибольшее число выявленных заболеваний было избыточный вес и ожирение. Это растущее в мире нарушение обменных процессов врачи еще называют неинфекционной эпидемией.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Haqqin.Az, обследование прошли около 500 человек в возрасте от года до 70 лет и старше. После случаев избыточного веса по количеству выявленных заболеваний идет диабет, сердечно-сосудистые заболевания, гинекологические, детские болезни и т.д. Всем обратившимся были даны соответствующие рекомендации по дальнейшему обследованию и лечению.

Обследования велись в 4 палатках, разбитых в парке Dostluq.

Целью мониторинга здоровья было проверить состояние здоровья и эффективность лечебно-профилактических мер. В пресс-службе сообщили, что обстоятельные рекомендации по здоровому образу жизни были даны лицам с ожирением и диабетом.

Отметим, что медики причиной роста ожирения в мире считают нарушение рациона питания и малоподвижный образ жизни. В частности, на постсоветском пространстве в последние 15 лет изменился состав рациона и люди стали больше потреблять продукты, содержащие много легкоусвояемых углеводов, жиров и соли.

По данным ВОЗ, избыточный вес и ожирение есть уже у 30% населения планеты или у 2 млрд людей.

С.Б.

