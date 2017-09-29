На юге Турции произошло землетрясение магнитудой 4,4

2017-09-29 21:05 | www.trend.az | 5

БАКУ/Trend/ - В районе Кепез турецкой провинции Анталья произошло землетрясение магнитудой 4,4, сообщают в пятницу турецкие СМИ.

Как сообщает Управления по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций Турции, подземные толчки были зафиксированы в 19:08 по местному времени. Очаг землетрясения залегал на глубине 50.64 километра.

Жертв и разрушений нет.

Напомним, что Турция расположена в сейсмоактивной зоне, и землетрясения, которые нередко приводят к человеческим жертвам, здесь происходят достаточно часто. Наиболее мощные колебания земной коры в этой стране были отмечены в 1999 году в районе Мраморного моря. Магнитуда подземных толчков тогда составила 7,4. В результате землетрясения погибло около 18 тысяч человек. Отметим, что во время землетрясения в провинции Ван в октябре 2011 года погибли 600 человек.

(Текст: Талех Агавердиев)