Полина Рагимова: Победа над сборной Германии - подарок на 25-летие НОК Азербайджана

2017-09-29 21:16 | www.trend.az | 4

Победа над сборной Германии и выход в полуфинал- большое событие в истории женского волейбола в Азербайджане. Об этом Trend заявил второй тренер национальной команды Фамиль Агаев.

"Мы к этому шли очень долго - больше 10 лет после первого успеха на Евро-2005. Команда сегодня сыграла на всех линиях четко и грамотно, психологически была готова к матчу и заслуженно одержала уверенную победу", сказал он.

Завтрашний полуфинал с командой Голландии наставник сборной считает "трудным и непредсказуемым".

"Если сыграем, как сегодня, не будем допускать ошибок, то есть хороший шанс замахнуться на финал. У нас только одна цель - медали чемпионата Европы", отметил тренер.

В свою очередь, лидер сборной Полина Рагимова, внесшая особый вклад в победу над немками, поблагодарила президента Азербайджана Ильхама Алиева за очередную поддержку команды.

"Сегодня в стране отмечается 25-летие создания Национального олимпийского комитета и в этот юбилей, я думаю, мы сделали хороший подарок главе государства, который руководит и НОК-ом.

Что думаю про шансы с голландками? Думаю, он будет носить статус финала в полуфинале", - подчеркнула волейболистка сборной Азербайджана.

(Автор: Шахин Кязимзаде)