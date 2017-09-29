Раскрыта реальная стоимость iPhone 8

2017-09-29 21:22 | www.oxu.az | 6

Аналитики IHS Markit подсчитали себестоимость новых смартфонов Apple - iPhone 8 и iPhone 8 Plus, продажи которых стартовали в ряде западных стран.

Как передает Oxu.Az, по подсчетам экспертов, суммарная стоимость комплектующих и производственных затрат для модели iPhone 8 Plus с 5,5-дюймовым экраном составляет чуть более 295 долларов.

В свою очередь, изготовление 4,7-дюймового iPhone обходится Apple примерно в 247 долларов США. Себестоимость новых флагманских моделей выросла на несколько долларов по сравнению с iPhone 7 и iPhone 7 Plus, поскольку теперь смартфоны включают в себя модуль для беспроводной зарядки, а объем постоянной памяти в базовой модификации вырос.

С.Б.

