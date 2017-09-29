Запущенный в стратосферу шар снял Землю – ВИДЕО

2017-09-29 22:04 | www.oxu.az | 6

В сети появилось любительское видео, на котором поверхность Земли запечатлена с высоты тридцати километров.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на Mirror, житель Денвера (США, штат Колорадо) запустил в стратосферу метеорологический зонд с гелием внутри и закрепил на ней экшн-камеру GoPro и GPS-трекер. На высоте 30 километров конструкция развалилась, после чего съемка закончилась.

Метеорологические шары (зонды) обычно используются для составления прогноза погоды, а также в военных целях. К ним крепится различное оборудование, которое фиксирует давление воздуха, температуру, влажность и скорость ветра. Такие устройства могут взлетать на высоту до 40 километров, однако конструкция не выдерживает сильного давления и может развалиться на части в воздухе.

C.Б.

