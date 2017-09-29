Моуринью вызвали в мадридский суд по обвинению в налоговом мошенничестве

2017-09-29 22:45 | www.apa.az | 4

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью был вызван в мадридский суд по обвинению в налоговом мошенничестве.

Как передает АПА, об этом сообщает Sky Sports.

По информации издания, португальский специалист должен явиться в суд 3 ноября, всего за два дня до гостевого матча английской Премьер-лиги с «Челси».

В июне испанская прокуратура выдвинула обвинение против бывшего главного тренера «Реала». Моуринью обвиняется в налоговом мошенничестве с прибылью от собственных имиджевых прав на сумму € 3,3 млн. Португалец обвиняется в двух налоговых преступлениях в период с 2011 по 2012 год. Наставник манкунианцев возглавлял «сливочных» с 2010 по 2013 год.