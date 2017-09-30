У берегов Камчатки произошло землетрясение

2017-09-30 00:34 | www.apa.az | 2

Сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 4,3, произошедшее в акватории Авачинского залива у берегов Петропавловска-Камчатского.

Как передает АПА, об этом сообщили агентству "Интерфакс" в Главном управлении МЧС России по Камчатскому краю.

"Сейсмическое событие произошло в субботу в 7:24 по местному времени. Его эпицентр находился на глубине 18 км в 133 км восточнее Петропавловска-Камчатского", - сказал представитель МЧС.

По его словам, жители краевого центра ощутили подземные толчки силой до трех баллов. "Жертв и разрушений в результате землетрясения нет, угроза цунами не объявлялась", - подчеркнул представитель ГУ МЧС.