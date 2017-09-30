«Барселоне» предрекли переезд в другую лигу после отделения Каталонии

2017-09-30 00:37 | www.oxu.az | 4

«Барселона» сможет выступать в чемпионатах Англии, Франции или Италии в случае получения Каталонией независимого статуса.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на lenta.ru, об этом сообщил министр спорта области Жерар Фигерас, слова которого приводит Mirror.

«Сейчас есть клубы из других стран, выступающие в испанских лигах. Например, команды из Андорры играют в баскетбольном и футбольном чемпионатах. "Монако" играет во Франции, в Англии есть валлийские клубы. Я не думаю, что УЕФА будет против того, что еще один клуб будет выступать в лиге другой страны», — заявил Фигерас.

6 сентября парламент Каталонии принял закон о референдуме, позволяющий 1 октября провести в автономной области голосование по вопросу о независимости. Область на северо-востоке Испании стремится к отделению от королевства. В 2014 году местный парламент проголосовал за суверенитет. Декларация, которую поддержало большинство депутатов, устанавливала срок в полтора года, в течение которого регион должен получить независимость.

«Барселона» — клуб из столицы Каталонии. Сине-гранатовые 24 раза становились чемпионами Испании, 29 раз выигрывали национальный Кубок, также на их счету пять побед в Лиге чемпионов. В нынешнем сезоне команда лидирует в Примере, одержав шесть побед в шести матчах.

С.Б.

