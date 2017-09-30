Трамп отправил министра здравоохранения в отставку

2017-09-30 00:48 | www.apa.az | 5

Президент США Дональд Трамп отправил в отставку министра здравоохранения и социальных служб страны Томаса Прайса.

Как передает АПА со ссылкой на ТАСС, На прошлой неделе генеральный инспектор минздрава Дэниел Левинсон начал расследование по делу о возможном использовании главой ведомства частных чартерных самолетов за счет бюджетных средств.

Поводом для проверки послужила публикация газеты Politico, в которой утверждалось, что министр 26 раз воспользовался частными самолетами для полетов по США.