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A Milli Kadın Voleybol Takımı yarı finalde

2017-09-30 00:50 | www.trend.az | 0

Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda Rusya'yı 3-0 mağlup eden A Milli Kadın Voleybol Takımı yarı finale yükseldi.

2017 Bayanlar Avrupa Şampiyonası Finalleri'nde A Milli Bayan Voleybol Takım, çeyrek finalde Rusya'yı 3-0 mağlup ederek yarı finale yükseldi.

SALON: Bakü Ulusal Cimnastik Arena

HAKEMLER: Eldar Zülfügarov, Daniele Rapisarda

RUSYA: Fetisova, Kosianenko, Kosheleva, Zariazhko-Koroleva, Goncharova, Frolova (Filishtinskaia, Voronkova, Kryuchkova, Efimova, Tretyakova, Parubets)

TÜRKİYE: Neriman Özsoy, Kübra Akman Çalışkan, Meryem Boz, Güldeniz Önal, Eda Erdem Dündar, Naz Aydemir Akyol (Hatice Gizem Örge, Gözde Kırdar Bracceschi, Merve Seniye Dalbeler, Hande Baladın)

SETLER: 25-27, 18-25, 20-25

Süre: 87 dakika (32, 24, 31)

Haberturk

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