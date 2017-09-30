A Milli Kadın Voleybol Takımı yarı finalde

2017-09-30 00:50 | www.trend.az | 0
Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda Rusya'yı 3-0 mağlup eden A Milli Kadın Voleybol Takımı yarı finale yükseldi.
2017 Bayanlar Avrupa Şampiyonası Finalleri'nde A Milli Bayan Voleybol Takım, çeyrek finalde Rusya'yı 3-0 mağlup ederek yarı finale yükseldi.
SALON: Bakü Ulusal Cimnastik Arena
HAKEMLER: Eldar Zülfügarov, Daniele Rapisarda
RUSYA: Fetisova, Kosianenko, Kosheleva, Zariazhko-Koroleva, Goncharova, Frolova (Filishtinskaia, Voronkova, Kryuchkova, Efimova, Tretyakova, Parubets)
TÜRKİYE: Neriman Özsoy, Kübra Akman Çalışkan, Meryem Boz, Güldeniz Önal, Eda Erdem Dündar, Naz Aydemir Akyol (Hatice Gizem Örge, Gözde Kırdar Bracceschi, Merve Seniye Dalbeler, Hande Baladın)
SETLER: 25-27, 18-25, 20-25
Süre: 87 dakika (32, 24, 31)
Haberturk