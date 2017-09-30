Глава минздрава США отправлен в отставку

2017-09-30 01:02 | www.trend.az | 5

Президент США Дональд Трамп отправил в пятницу министра здравоохранения и социальных служб страны Томаса Прайса, в отношении которого проводится внутриведомственное расследование по поводу приемлемости оплаты чартерных авиарейсов за бюджетные средства. О решении американского лидера сообщил Белый дом в распространенном заявлении.

"Министр здравоохранения и социальных служб Томас Прайс представил заявление об отставке, и президент принял (его отставку - прим. ТАСС)", - говорится в документе.