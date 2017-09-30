Навального выпустили из полиции

2017-09-30 01:26 | www.oxu.az | 5

Оппозиционер Алексей Навальный, задержанный в пятницу, 29 сентября, за неоднократные призывы к участию в несогласованных акциях, отпущен из отделения полиции.

Как передает Oxu.Az, об этом ТАСС сообщила адвокат Ольга Михайлова.

По ее словам, в понедельник, 2 октября, Симоновский суд рассмотрит в отношении Навального административное дело. Заседание начнется в 15:00.

Оппозиционеру предъявлено обвинение по статье 20.2.8 КоАП («Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования»), уточнила Михайлова.

Навальный в пятницу собирался ехать в Нижний Новгород, но был перехвачен полицейскими в подъезде своего дома. В столичном главке МВД пояснили, что оппозиционер доставлен в ОВД за неоднократные призывы к участию в несогласованном публичном мероприятии.

В то же время в Нижнем Новгороде был задержан начальник предвыборного штаба Навального Леонид Волков.

С.Б.

