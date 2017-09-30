Незаконный визит граждан Турции на оккупированные территории Азербайджана не отражает государственную политику Анкары - МИД

2017-09-30 02:22 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Незаконный визит граждан Турции на оккупированные территории Азербайджана не отражает государственную политику Анкары. Об этом в субботу сказал официальный представитель МИД Турции Гусейн Муфтуоглу.

"Турция продолжит поддерживать справедливую позицию Азербайджана по урегулированию нагорно-карабахского конфликта", - говорится в сообщении ведомства.

Отметим, что 22 сентября граждане Турции Уфук Урас, Али Байрамоглу, Саид Чекиноглу и Эрол Катырчыоглу незаконно посетили территорию Азербайджана – Нагорный Карабах, оккупированный армянскими вооруженными силами.

Следственное управление по делам о тяжких преступлениях Генпрокуратуры возбудило уголовное дело по статье 318.2 (незаконное пересечение государственной границы Азербайджана) УК. Все четверо привлечены в качестве обвиняемых по указанной статье. Решениями суда в их отношении избрана мера пресечения в виде ареста. Они объявлены в межгосударственный розыск.

В правоохранительные органы Турции направлено обращение с целью поимки и привлечения к следствию этих лиц.