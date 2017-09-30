Расстрелявший сослуживцев в Приамурье дагестанец убит при задержании

2017-09-30 02:50 | www.apa.az | 5

Расстрелявший сослуживцев на полигоне в Амурской области Гасан Абдулахадов был убит в ходе перестрелки с подразделением антитеррора при задержании.

Как сообщает АПА, об этом передает РИА «Новости» со ссылкой на представителя Восточного военного округа.

Отмечается, что оказавший вооруженное сопротивление военнослужащий получил смертельное ранение.

Минувшим днем военнослужащий открыл огонь из автомата по сослуживцам на полигоне в Белогорске (Амурская область). После этого мужчина скрылся с места происшествия, захватив с собой автомат и четыре обоймы патронов. Нападавшим оказался 23-летний уроженец Дагестана Гасан Абдулахадов.

В результате инцидента погибли три человека, еще один получил ранения.