Расстрелявший сослуживцев солдат оказался дагестанцем

2017-09-30 02:54 | www.oxu.az | 4

В пресс-службе главы Белогорска рассказали подробности о военнослужащем, который открыл огонь на полигоне в Амурской области и убил троих сослуживцев, передает Oxu.Az со ссылкой на РИА «Новости».

«Гасан Омарович Абдулахадов родился в Кизлярском районе Дагестана 17 июня 1994 года. Звание ефрейтор», — рассказали представители главы города.

Абдулахадов проходил службу в качестве водителя-электрика радиостанции роты связи батальона связи. Он был зачислен в часть приказом от 21 сентября 2017 года.

С.Б.

