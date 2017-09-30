В Нью-Йорке фургон въехал в пешеходов

2017-09-30 03:27 | www.trend.az | 4

Фургон въехал в пешеходов в Нью-Йорке из-за неполадки с педалью газа, в результате инцидента три человека пострадали, передает РИА Новости со ссылкой на телеканал NBC.

По данным телеканала, автомобиль сбил людей на пешеходном переходе около 17.30 по местному времени. Предположительно, педаль газа фургона застряла.

По словам очевидцев, для пешеходов загорелся зеленый свет, когда на большой скорости в них въехал фургон. В результате инцидента две женщины и мужчина пострадали. Они были доставлены в больницу с повреждениями легкой тяжести.

Отмечается, что полицейские рассматривают этот инцидент в качестве несчастного случая и водителю не были предъявлены обвинения.