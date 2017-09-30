Сбежавший с автоматом в Приамурье срочник застрелен

2017-09-30 03:58 | www.trend.az | 4

Военный, сбежавший с оружием с полигона в Амурской области после расстрела сослуживцев, оказал сопротивление при задержании и был смертельно ранен. Как передает РИА Новости, отом сообщила пресс-служба Восточного военного округа.

По данным ведомства, стрелявшего в сослуживцев обнаружило и блокировало антитеррористическое подразделение. Во время задержания он открыл стрельбу, после чего против него применили оружие.

В настоящее время на месте происшествия работает комиссия министерства обороны России.

ЧП произошло в пятницу на полигоне во время очных стрельб. Военнослужащий открыл стрельбу из автомата по сослуживцам, ожидавшим выхода на огневой рубеж. Офицер и два военнослужащих были убиты, еще двое военных госпитализированы с ранениями. Стрелявший скрылся с полигона с автоматом и патронами.

По информации властей Белогорска, рядом с которым произошло ЧП, нападение совершил уроженец Дагестана ефрейтор Гасан Абдулахадов 1994 года рождения, призванный недавно на срочную военную службу в Нижневартовске.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье "убийство". В Минобороны заявили, что рассматривают разные версии произошедшего, включая нервный срыв.