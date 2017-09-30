Глава Колумбии подписал указ о прекращении огня с повстанцами АНО

2017-09-30 04:12 | www.apa.az | 5

Президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос в пятницу подписал указ о прекращении огня с повстанцами из Армии национального освобождения (АНО).

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, в начале сентября правительство Колумбии и АНО на переговорах в Эквадоре достигли соглашения о временном прекращении огня. Оно должно действовать с 1 октября по начало января.

АНО, начавшая вооруженную борьбу с властями в 1964 году, является второй по численности вооруженной повстанческой организацией в стране после Революционных вооруженных сил Колумбии (РВСК). С февраля группировка ведет переговоры с правительством Колумбии о мире.