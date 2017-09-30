Азербайджан и Иран обсудили проблемы пассажироперевозок

2017-09-30 04:25 | www.trend.az | 4

БАКУ/ Trend/ - Азербайджан и Иран обсудили проблемы грузо- и пассажироперевозок. Обсуждение состоялось в рамках очередного заседания совместной комиссии Азербайджана и Ирана в сфере международных автомобильных сообщений в Баку.

Азербайджанскую делегацию возглавлял глава государственной службы автомобильного транспорта министерства транспорта, связи и высоких технологий Хабиб Гасанов, иранскую делегацию возглавлял начальник главного управления организации дорожного и автомобильного транспорта по вопросам транзита и международного транспорта Рза Нафиси.

В рамках встречи также прошло обсуждение преимуществ системы "Зеленая карта". Было отмечено, что главной целью системы "Зеленая карта" является удовлетворение требований лиц, пострадавших в результате ДТП с участием иностранных транспортных средств, на основе законодательства той страны, где произошло ДТП.

В завершении встречи был подписал протокол между двумя сторонами.