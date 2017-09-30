МИД Турции: “Визит турецких граждан в Нагорный Карабах не был согласован с государственными органами”

2017-09-30 05:01 | www.apa.az | 4

“Визит четырех граждан Турции на оккупированные территории Азербайджана не был согласован с государственными органами».

Как передает АПА со ссылкой на «Анадолу», об этом заявил официальный представитель МИД Турции Гусейн Муфтуоглу.

"В вопросе урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе Турция остается рядом с дружественным и братским Азербайджаном", отметил дипломат.

Г.Муфтуоглу подчеркнул, что визит граждан Турции на оккупированные территории Азербайджана не отражает официальную политику страны.

Отметим, что 22 сентября группа интеллигентов из Турции – Али Байрамоглу, Саид Чекиноглу, бывший депутат «Зеленых и Партии левое будущее» Уфук Урас, писатель и ведущий Эрол Катырджыоглу по инициативе организации «Национальный конгресс западных Армян» совершили незаконный визит в Нагорный Карабах. Члены группы озвучили проармянские мнения антиазербайджанского и антитурецкого характера.

Напомним, что нынешний этап нагорно-карабахского конфликта начался в 1988 году с территориальных претензий Армянской ССР к Азербайджанской ССР.

В 1991– 1994 годах за территорию Нагорного Карабаха между Арменией и Азербайджаном велась ожесточенная борьба. В результате 20 процентов территории Азербайджана - Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов (Лачин, Кяльбаджар, Агдам, Физули, Джабраил, Губадлы, Зангилан) были оккупированы Вооруженными силами Армении, более миллиона людей стали беженцами и вынужденными переселенцами. Военные действия были завершены подписанием между Азербайджаном и Арменией в мае 1994 года в Бишкеке соглашения о режиме прекращения огня.

Урегулированием нагорно-карабахского конфликта занимается Минская группа ОБСЕ, которая была создана на проведенной 24 марта 1992 года в Хельсинки встрече Совета министров структуры. В состав Минской группы входят Азербайджан, Армения, Россия, Соединенные Штаты Америки, Франция, Италия, Германия, Турция, Беларусь, Финляндия и Швеция.

С декабря 1996 года начинает функционировать институт сопредседательства МГ ОБСЕ, включающий Россию, США и Францию.

В 1993 году Совбезом ООН с короткими перерывами были приняты резолюции 822, 853, 874 и 884, требующие полного и безоговорочного вывода со всех оккупированных территорий Азербайджана армянских войск. Кроме того, существуют резолюции Генассамблеи ООН, ПАСЕ, ОБСЕ, ОИС, а также других организаций и структур.