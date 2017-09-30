Число жертв землетрясения в Мексике достигло 345 человек

2017-09-30 05:25 | www.apa.az | 4

Число жертв разрушительного землетрясения, произошедшего на прошлой неделе в Мексике, достигло 345 человек.

Как передает АПА со ссылкой на «Интерфакс», об этом заявил глава службы гражданской обороны страны Луиса Фелипе Пуэнте.

Число погибших постоянно обновляется в связи с работами спасателей по разбору обломков обрушившихся зданий в 38 городах, пострадавших от землетрясения.

Мощнейшее землетрясение магнитудой 7,1 произошло в мексиканском штате Морелос в ночь на 20 сентября, около 4 млн человек остались без электроснабжения, большое количество зданий оказались разрушены или повреждены.