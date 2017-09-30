Правозащитники США подадут в суд после нового указа Трампа

2017-09-30 06:23 | www.apa.az | 5

Члены правозащитной организации «Американский союз защиты гражданских свобод» (ACLU) пообещали подать в суд на администрацию США после нового иммиграционного указа Трампа.

Как передает АПА со ссылкой на "Gazeta.ru", Вашингтон решил расширить список государств, чьи граждане не имеют права въезжать на территорию Соединенных Штатов. В их число попали Чад, Иран, КНДР, Венесуэла, Сирия, Сомали и Йемен.

При этом из списка был исключен Судан — его граждане теперь смогут получить американскую визу.

Документ вступает в силу с 18 октября текущего года.