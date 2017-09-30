Ханлар Велиев: “51 уголовное дело о коррупционных правонарушениях направлено в суд”

2017-09-30 06:47 | www.apa.az | 5

Количество коррупционных преступлений, зарегистрированных военной прокуратурой в первой половине 2017 года, было на 10,7 процента меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Как сообщает АПА, об этом говорится в статье заместителя Генерального прокурора Азербайджана, военного прокурора республики Ханлара Велиева, опубликованном сегодня в "Халг Газети".

Расследование 51 уголовного дела в отношении 63 лиц завершено и направлено в суд для рассмотрения.

В первой половине 2017-го года, по сравнению аналогичным периодом 2016-го года, количество коррупционных преступлений, связанных с мошенничеством снизилось на 34,2%, взяточничеством- на 25,6%, в то же время количество имущественных преступлениий выросло на 8%.