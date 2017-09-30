Irak Savunma Bakanlığı'ndan flaş iddia!

2017-09-30 07:10 | www.trend.az | 1

Irak Savuma Bakanlığı, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) bağlı sınır kapılarının Türkiye ve İran ile koordinasyonlu şekilde kontrol edileceğini belirtti.

Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Irak güçleri, IKBY'nin Türkiye ve İran'a açılan sınır kapılarına doğru hareket etmeyi planlıyor." denildi.

Açıklamada ayrıca sınır kapılarının merkezi yönetimin kontrolüne geçmesinin komşu ülke (Türkiye ve İran) ve ilgili taraflarla kooridinasyonlu şekilde yapılacağı kaydedilerek, söz konusu uygulamada hiçbir gecikme olmadığı ifade edildi.

Kaynak: Milliyet