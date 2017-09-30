Cотрудников Белого дома допрашивают по делу о российском вмешательстве

2017-09-30 07:17 | www.apa.az | 5

Спецпрокурор США Роберт Мюллер начал допрашивать сотрудников Белого дома в рамках дела о приписываемом Москве вмешательстве в американские президентские выборы.

Как передает АПА со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила телекомпания Fox News.

По данным ее источников, представители команды спецпрокурора в четверг провели беседу с отставным генералом Китом Келлоггом, который возглавляет аппарат сотрудников Совета национальной безопасности при Белом доме. Как отмечает Fox News, беседа касалась в том числе Майкла Флинна, занимавшего пост помощника президента США Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности.

Флинн вынужден был подать в феврале в отставку, поскольку якобы недостаточно полно информировал вице-президента США Майкла Пенса о своих контактах с бывшим российским послом в Вашингтоне Сергеем Кисляком.