Туркменистан приобретет партию KAMAZ

2017-09-30 07:51 | www.trend.az | 5

АШХАБАД /Trend/ - Министерство автомобильного транспорта Туркменистана закупит 250 грузовых автомобилей «KAMAZ-6520», грузоподъёмностью 20 тонн, говорится в субботу утром в сообщении туркменского правительства.

Соответствующее постановление подписал президент страны Гурбангулы Бердымухамедов.

На последнем правительственном совещании, глава государства отметил, что "развитие многофункциональной транспортно-коммуникационной инфраструктуры является ключевым условием реализации экономического, инвестиционного, транзитного и ресурсного потенциала Туркменистана".

По его словам, взаимовыгодный характер сотрудничества с Республикой Татарстан, успешно развивается в рамках межгосударственного диалога с Российской Федерацией.

Рынок грузовой автотехники Туркменистана является одним из перспективных для KAMAZ. С 2006 года в страну поступило более девяти тысяч единиц автомобилей и спецтехники этой марки. В июле 2008 года в Ашхабаде состоялось открытие учебно-сервисного центра.

KAMAZ имеет в Туркменистане свою дилерскую сеть, представленную в Ашхабаде, Балканабате, Мары, Туркменабате.

(Автор: Гусейн Гасанов)