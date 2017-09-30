ЕС приветствует инициативность Азербайджана по "Южному газовому коридору"

2017-09-30 08:00 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Европейский союз приветствует роль Азербайджана как активатора проекта "Южный газовый коридор", который предусматривает транспортировку азербайджанского газа в Европу, сказала Trend представительница Еврокомиссии Анка Падурару.

"ЕС привержен проекту и поддерживает "Южный газовый коридор" и ту роль, которую он играет в стратегии ЕС по диверсификации источников энергоснабжения и транспортных маршрутов, а также приветствует решающую роль Азербайджана в качестве "активатора" этого грандиозного проекта", - сказала Падурару.

Она напомнила, что ключевыми проектами "Южного газового коридора" являются расширение Южнокавказского трубопровода, Трансанатолийского трубопровода (TANAP) в Турции и Трансадриатического трубопровода (TAP) в Италии.

"Цели ЕС не изменились. Для диверсификации поставок ЕС "Южный газовый коридор" нацелен на расширение инфраструктуры, которая может доставлять газ в ЕС из Каспийского бассейна, Центральной Азии, включая Иран, Ближний Восток и Восточно-Средиземноморский бассейн", - добавила представитель Еврокомиссии.

"Южный газовый коридор" является одним из приоритетных для ЕС проектов и предусматривает транспортировку 10 миллиардов кубометров азербайджанского газа из Каспийского региона через Грузию и Турцию в Европу.

На первоначальном этапе газ, добываемый в рамках второй фазы разработки азербайджанского газоконденсатного месторождения "Шах Дениз", рассматривается в качестве основного источника для проектов "Южного газового коридора". На более позднем этапе к проекту могут быть подключены другие источники.

Газ в рамках второй стадии разработки месторождения будет экспортироваться в Турцию и на европейские рынки путем расширения Южнокавказского газопровода и строительства Трансанатолийского (TANAP) и Трансадриатического (ТАР) трубопроводов.

(Автор: Максим Цурков. Редактор: Хазар Ахундов)