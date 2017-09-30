МИД Турции о незаконном визите граждан своей страны на оккупированные территории Азербайджана

2017-09-30 09:10 | www.oxu.az | 5

«Незаконный визит граждан Турции на оккупированные территории Азербайджана не отражает официальную политику Анкары».

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Тренд, об этом завил официальный представитель МИД Турции Гусейн Муфтуоглу.

«Турция продолжит поддерживать справедливую позицию Азербайджана по урегулированию нагорно-карабахского конфликта», - отметил Муфтуоглу.

Напомним, что 22 сентября граждане Турции Уфук Урас, Али Байрамоглу, Саид Чекиноглу и Эрол Катырчыоглу незаконно посетили территорию Азербайджана – Нагорный Карабах, оккупированный армянскими вооруженными силами.

Следственное управление по делам о тяжких преступлениях Генпрокуратуры возбудило уголовное дело по статье 318.2 (незаконное пересечение государственной границы Азербайджана) УК. Все четверо привлечены в качестве обвиняемых по указанной статье. Решениями суда в их отношении избрана мера пресечения в виде ареста. Они объявлены в межгосударственный розыск.

В правоохранительные органы Турции направлено обращение с целью поимки и привлечения к следствию этих лиц.