США отказались признавать независимость Иракского Курдистана

2017-09-30 09:25 | www.oxu.az | 4

В США назвали незаконным плебисцит по поводу независимости Иракского Курдистана.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Росбалт, об этом заявил глава Госдепартамента США Рекс Тиллерсон.

«США не признают проведенный региональным правительством Курдистана в одностороннем порядке референдум», - подчеркнул глава дипломатии.

Вашингтон встревожен негативными последствиями «этого одностороннего шага», - добавил Тиллирсон.

По словам госсекретаря, Белый дом продолжает поддерживать единый федеральный демократический и процветающий Ирак.

Референдум о независимости Иракского Курдистана прошел 25 сентября.