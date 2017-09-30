Туркменистан и РФ по итогам переговоров в верхах подпишут пакет межправдокументов

2017-09-30 09:44 | www.trend.az | 4

АШХАБАД /Trend/ - На заседании Кабинета министров Туркменистана обсуждался вопрос подготовки к официальному визиту в Ашхабад президента Российской Федерации Владимира Путина, запланированному на 2 октября, сообщает в субботу госагентство Туркмен довлет хабарлары (ТДХ).

По итогам переговоров на высшем уровне предусматривается подписание большого пакета двусторонних документов.

Президент Гурбангулы Бердымухамедов подчеркнул значение предстоящих переговоров, "призванных стать действенным шагом на пути дальнейшего укрепления и расширения традиционных межгосударственных отношений, отвечающих интересам благополучия дружественных народов двух стран, придать традиционным связям новое конкретное наполнение".

Туркменистан и Россию объединяют, по его словам, давние, исконно дружественные отношения.

"Наши страны демонстрируют близость или совпадение позиций по таким ключевым глобальным вопросам, как обеспечение всеобщего мира и безопасности, противодействие вызовам и угрозам современности", - приводятся в информации слова главы государства.

Было также отмечено наличие внушительного потенциала для наращивания эффективного сотрудничества в торгово-экономической сфере.

Глава государства также констатировал динамичный характер партнёрства с крупнейшими субъектами Российской Федерации, чему способствует регулярное проведение различных мероприятий, в том числе совместных деловых форумов и взаимных культурных акций.

Дипломатические отношения между странами были установлены в апреле 1992 года. Подписано более 100 межправительственных соглашений, охватывающих все сферы взаимодействия. Базовым документом является Договор о дружбе и сотрудничестве от 23 апреля 2002 года.

Одним из приоритетных направлений сотрудничества является торгово-экономическая сфера, где важная роль отводится деятельности межправительственной туркмено-российской комиссии.

Россия занимает лидирующие позиции в рейтинге крупнейших внешнеторговых партнеров Туркменистана. В последние годы активизировалось сотрудничество на региональном уровне, в том числе с Татарстаном, Санкт-Петербургом, Астраханской и Свердловской областями.

Российский бизнес плодотворно работает на туркменском рынке. Речь идет о таких сферах, как поставки машин и оборудования, телекоммуникация, нефтегазовый комплекс.

В Туркменистане работает порядка 190 компаний с российским капиталом. С 2009 года на основании подписанного соглашения о разделе продукции в туркменском секторе Каспия ведет свою деятельность холдинг АРЕТИ (бывшая ИТЕРА).

В то же время российский "Газпром" - традиционный торговый партнер - в 2016 году прекратил закупки туркменского газа. Накануне свои услуги в Туркменистане приостановил сотовый оператор МТС.

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Ирина Парфёнова)